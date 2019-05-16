Журналисты ТАСС стали лауреатами конкурса ОНФ "Правда и справедливость"

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов Пятого Всероссийского конкурса журналистских работ "Правда и справедливость" прошла в Сочи в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ), передают корреспонденты ТАСС.

Среди лауреатов - корреспонденты ТАСС в Астраханской области Елена Поротикова, в Кабардино-Балкарской Республике Асият Гериева, по Ставропольскому краю Надежда Колосова и журналист спецпроекта ТАСС "Это Кавказ" Дарья Шомахова. Всего в списке лауреатов 312 журналистов из различных регионов страны.

"Я хотел бы вас поблагодарить, за эти три дня у нас было много интересного, узнавали многое, обменивались впечатлениями. Мы все прекрасно поработали, мы большие молодцы, я от всей души благодарю вас всех за эти три дня", - сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев после церемонии награждения.

Надежда Колосова в своем материале рассказала о незрячем предпринимателе, возглавляющем коллектив из слабовидящих сотрудников - массажный салон. "Все мы привыкли к активным и энергичным бизнесменам, заряжающим других своей энергией. В этом случае предприниматель точно такой же. Это не история о давлении на жалость, а пример бизнесмена, который, несмотря ни на что, трудоустраивает людей, развивает свое дело", - рассказала Надежда.

Статья "Память в облаках" о самом высокогорном музее страны - музее обороны Приэльбрусья - Дарьи Шомаховой повествует о непростом быте, большом количестве посетителей и об участии музея в поисковых работах. Музей расположен на склоне Эльбруса на высоте 3,5 тыс. метров над уровнем моря. "Я собирала байки о группе альпинистов, которые сбросили немецкий штандарт с вершины Эльбруса, водрузили Красное знамя. И далеко не все истории подходили для включения в статью, но эти истории помогли мне понять, что это были за люди, как шли к вершине", - отметила Шомахова.

Материал собственного корреспондента ТАСС в Кабардино-Балкарской Республике Асият Гериевой посвящен тому, как ученые ищут ген долголетия, исследуя ДНК старейших жителей республики. "Ученые пришли к выводу, что условий для долголетия несколько: правильное питание, среда обитания, отсутствие стрессов. А какого-то особенного гена, отвечающего за долголетие, у человека нет, но точно известно, что более 40% всех долгожителей Европы живут именно на Северном Кавказе", - рассказала она.

О форуме

Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость" проходил в Сочи с 14 по 16 мая. Участниками форума стали около 500 человек. В их числе победители конкурса журналистских работ фонда "Правда и справедливость", члены центрального штаба ОНФ, федеральные эксперты и активисты проектов Народного фронта.

Первый медиафорум ОНФ состоялся в 2014 году. Первые четыре форума проходили в Санкт-Петербурге, пятый - в Калининграде.