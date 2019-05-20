Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба "Валдай"

По его словам, австрийские коллеги "буквально несколько часов назад сообщили, что не смогут принять участие в конференции". Кроме того, свою площадку для предстоящей дискуссии отказалась предоставлять Академия национальной обороны и безопасности Австрии, сказал Быстрицкий.

Изначально в пленарной сессии заседания было заявлено участие генерального секретаря МИД Австрии Йоханнеса Петерлика.

"Уверен, что этому много внутриполитических причин и не имеет никакого отношения к России, - подчеркнул Быстрицкий. - Но все мы этим очень удивлены, это довольно уникальная история". По его словам, форум не отменяется, но пришлось внести коррективы: конференция будет проведена своими силами в отеле Grand Wien. "Абсолютно уверен, что то, о чем мы завтра будем говорить, это крайне важно", - добавил он.

VI Европейская конференция "Валдая" пройдет в австрийской столице 21 мая. Как ожидается, ее центральной темой станет проблематика многосторонней дипломатии в отношениях России и Евросоюза.

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