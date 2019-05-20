{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе
Обновлено 

Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба "Валдай"

Австрийские представители также отказались участвовать в заседании
Председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий
© Михаил Метцель/ТАСС

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

На эту тему
Скандальное видео со Штрахе привело Австрию к досрочным выборам и кризису в правительстве

По его словам, австрийские коллеги "буквально несколько часов назад сообщили, что не смогут принять участие в конференции". Кроме того, свою площадку для предстоящей дискуссии отказалась предоставлять Академия национальной обороны и безопасности Австрии, сказал Быстрицкий.

Изначально в пленарной сессии заседания было заявлено участие генерального секретаря МИД Австрии Йоханнеса Петерлика.

"Уверен, что этому много внутриполитических причин и не имеет никакого отношения к России, - подчеркнул Быстрицкий. - Но все мы этим очень удивлены, это довольно уникальная история". По его словам, форум не отменяется, но пришлось внести коррективы: конференция будет проведена своими силами в отеле Grand Wien. "Абсолютно уверен, что то, о чем мы завтра будем говорить, это крайне важно", - добавил он.

VI Европейская конференция "Валдая" пройдет в австрийской столице 21 мая. Как ожидается, ее центральной темой станет проблематика многосторонней дипломатии в отношениях России и Евросоюза.

В новость были внесены изменения (21:52 мск) — добавлены подробности.

Теги
АвстрияРоссияСитуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе
Вице-спикер Госдумы заявил, что здание нижней палаты могут признать аварийным
Игорь Лебедев отметил, что в фундаменте здания нашли пустоты
Читать полностью