МИД Японии намерен изменить написание японских имен в зарубежных СМИ

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. МИД Японии намерен обратиться к зарубежным средствам массовой информации с просьбой писать японские имена иностранными буквами в единообразном порядке - вначале фамилию, а потом личное имя. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио глава этого ведомства Таро Коно, который давно пропагандирует подобную идею.

Он напомнил, что иностранные СМИ приводят китайские и корейские имена именно в таком порядке - вначале родовая фамилия, потом - личное имя. "Поэтому желательно, - подчеркнул министр, - чтобы и имя премьер-министра Японии неукоснительно писали Абэ Синдзо, а не Синдзо Абэ, как сейчас".

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма во вторник на отдельной пресс-конференции в Токио также призвал писать японские имена на иностранных языках в порядке, который неукоснительно принят в японском языке - вначале фамилия, а потом личное имя. Он сообщил, что даст соответствующее указание во все государственные структуры и органы местного самоуправления страны.

В Японии в 2000 году уже был обнародован соответствующий приказ, однако он фактически не был выполнен. Обычай писать национальные имена на иностранных языках на западный лад глубоко укоренился здесь со второй половины XIX века. В то же время китайский, корейский и японский языки не допускают, чтобы имя предшествовало фамилии.