Не Синдзо Абэ, а Абэ Синдзо. Почему Токио озаботился исправлением имен?

Вначале фамилия, потом — имя. Именно такой порядок используется в японском языке при написании имен. Так что "Унесенные призраками" снял Миядзаки Хаяо, водопроводчика Марио создал Миямото Сигэру, а премьер-министра страны зовут Абэ Синдзо. Но Запад уже давно привык к другой последовательности — сначала имя, потом фамилия. Как так получилось и зачем Токио это хочет исправить?
Новая эпоха — новое написание
21 мая глава МИД Японии Таро Коно заявил, что намерен обратиться к зарубежным средствам массовой информации с просьбой писать японские имена иностранными буквами в единообразном порядке — вначале фамилию, а потом личное имя. Сейчас, по мнению министра, настало самое удачное время для перемен, поскольку в стране наступила новая эпоха — Рейва ("Прекрасной гармонии"). К тому же скоро в Японии пройдет несколько важных международных событий (саммит G20, Олимпийские игры), на которых можно было бы закрепить новое написание.
Таро Коно напомнил, что иностранные СМИ приводят китайские и корейские имена именно в таком порядке — вначале родовая фамилия, потом — личное имя (Си Цзиньпин, Мун Чжэ Ин и т.д.) "Поэтому желательно, чтобы и имя премьер-министра Японии неукоснительно писали Абэ Синдзо, а не Синдзо Абэ, как сейчас", — подчеркнул министр.
На отдельной пресс-конференции в Токио министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма также призвал писать японские имена на иностранных языках в порядке "фамилия — имя". Он пообещал дать указание об этом во все государственные структуры и органы местного самоуправления страны.
Традиции vs мода на западное
Обычай по-западному писать национальные имена на иностранных языках зародился в Японии в эпоху Мэйдзи ("Просвещенного правления", 1868–1912 годы), когда страна встала на путь открытости, модернизации и вестернизации. Вообще, японский, китайский и корейский языки не допускают, чтобы имя предшествовало фамилии. Так что предложение Таро Коно можно рассматривать как проявление тренда на самобытность, возвращение к азиатской традиции.
Формат "имя — фамилия" — это стандарт для иностранной прессы, делового языка, переписки, переговоров и многих других областей. Но есть и исключения. Имена японских исторических фигур на Западе всегда записывались в порядке "фамилия — имя". Пример: Ода Нобунага (1534–1582) — один из наиболее выдающихся самураев в японской истории и борец за объединение страны. Ода — это родовая фамилия, Нобунага — личное имя.
Что касается написания иностранных имен в самой Японии, то, как правило, они транслитерируются в том же порядке, в котором идут в оригинальном языке. То есть Брэд Питт по-японски будет записан как "Бураддо Питто" и именно в такой последовательности (а не "Питто Бураддо").
Мнения японцев по поводу того, как иностранцы должны писать их имена, расходятся. Согласно данным опроса за 2000 год, 34,9% высказались за японскую последовательность, 30,6% предпочли западный порядок, а 29,6% сказали, что у них нет каких-либо особых предпочтений.
В том же 2000 году Токио попытался вернуть порядок к традиционному — был обнародован соответствующий приказ, однако он фактически не выполнялся. В марте 2019-го на данный документ ссылался Таро Коно, когда вновь заговорил о планах вернуть написание к формату "фамилия — имя". Тогда он отмечал, что МИД рассматривает возможность поменять написание в официальных документах, например паспортах. Министр давно пропагандирует реформу, и даже на визитке у него написано не Таро Коно, а Коно Таро, как положено в японском языке.
Осторожное одобрение
Глава МИД Японии известен многими инициативами, которые в прошлом вызывали неоднозначный отклик в японском обществе. Он, например, предлагал поощрять миграцию в Японию для того, чтобы бороться с проблемой старения населения — при том, что большинство японцев традиционно негативно относится к мигрантам. Кроме того, Таро Коно призывал построить новый мемориал японским воинам, чтобы впредь избегать скандалов по поводу Ясукуни — синтоистского храма, в котором хранятся списки погибших японских солдат, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса.
Поэтому предложение Таро Коно по поводу имен официальный Токио пока комментирует с осторожностью. Генсекретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявила, что при решении о переходе на новый формат "нужно будет принять во внимание множество факторов, включая устоявшиеся нормы".
Собеседники The Japan Times из правительственных кругов в общем и целом одобрили идею главы МИД, но выразили беспокойство по поводу возможной путаницы в документах, компьютерных базах, да и просто в общении с западными коллегами, которые уже привыкли называть их просто — по имени.
Артур Громов