Не Синдзо Абэ, а Абэ Синдзо. Почему Токио озаботился исправлением имен?

Вначале фамилия, потом — имя. Именно такой порядок используется в японском языке при написании имен. Так что "Унесенные призраками" снял Миядзаки Хаяо, водопроводчика Марио создал Миямото Сигэру, а премьер-министра страны зовут Абэ Синдзо. Но Запад уже давно привык к другой последовательности — сначала имя, потом фамилия. Как так получилось и зачем Токио это хочет исправить?

Новая эпоха — новое написание

21 мая глава МИД Японии Таро Коно заявил, что намерен обратиться к зарубежным средствам массовой информации с просьбой писать японские имена иностранными буквами в единообразном порядке — вначале фамилию, а потом личное имя. Сейчас, по мнению министра, настало самое удачное время для перемен, поскольку в стране наступила новая эпоха — Рейва ("Прекрасной гармонии"). К тому же скоро в Японии пройдет несколько важных международных событий (саммит G20, Олимпийские игры), на которых можно было бы закрепить новое написание.

Таро Коно напомнил, что иностранные СМИ приводят китайские и корейские имена именно в таком порядке — вначале родовая фамилия, потом — личное имя (Си Цзиньпин, Мун Чжэ Ин и т.д.) "Поэтому желательно, чтобы и имя премьер-министра Японии неукоснительно писали Абэ Синдзо, а не Синдзо Абэ, как сейчас", — подчеркнул министр.

На отдельной пресс-конференции в Токио министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма также призвал писать японские имена на иностранных языках в порядке "фамилия — имя". Он пообещал дать указание об этом во все государственные структуры и органы местного самоуправления страны.

Традиции vs мода на западное

Обычай по-западному писать национальные имена на иностранных языках зародился в Японии в эпоху Мэйдзи ("Просвещенного правления", 1868–1912 годы), когда страна встала на путь открытости, модернизации и вестернизации. Вообще, японский, китайский и корейский языки не допускают, чтобы имя предшествовало фамилии. Так что предложение Таро Коно можно рассматривать как проявление тренда на самобытность, возвращение к азиатской традиции.