В Кремле заявили, что решение о месте для храма в Екатеринбурге недостаточно проработали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано. Властям стоило внимательнее изучить мнение людей для недопущения недовольства, заявил в среду заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
"Это гражданский вопрос, который возник в силу того, что решение было недостаточно проработано. Может быть, нужно было более внимательно изучить настроение людей, их пожелания", - сказал он после семинар-совещания в Екатеринбурге по вопросам национальной политики.
Магомедов добавил, что строительство собора - это "благая идея" и "ничего плохого в этом нет".
"Может быть, нужно было более тщательно подойти к выбору места, чтобы, создавая хорошее дело, не ущемить интересы другой части населения <…> На сегодня, как мы видим, конфликт исчерпан, и есть интересная правильная программа региональных и городских властей по обустройству города и созданию мест, для того, чтобы люди могли проводить досуг. Строительство храма, наверное, будет в том месте, в котором горожане посчитают нужным, и это станет значимым объектом для всего Екатеринбурга", - считает он.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что в городе нужно восстановить собор, но при обсуждении строительства любого культового учреждения нужно внимательно подходить к мнению граждан. "Тогда подобных инцидентов у нас не будет в принципе", - пояснил он.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. С момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 участника акции получили от двух до 15 суток административного ареста по разным статьям Кодекса об административных правонарушениях.
Городская администрация уже начала сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма. По его результатам пройдет рейтинговое голосование, в ходе которого жители смогут выбрать площадку для строительства нового храма. Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.