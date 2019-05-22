В Кремле заявили, что решение о месте для храма в Екатеринбурге недостаточно проработали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано. Властям стоило внимательнее изучить мнение людей для недопущения недовольства, заявил в среду заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

"Это гражданский вопрос, который возник в силу того, что решение было недостаточно проработано. Может быть, нужно было более внимательно изучить настроение людей, их пожелания", - сказал он после семинар-совещания в Екатеринбурге по вопросам национальной политики.

Магомедов добавил, что строительство собора - это "благая идея" и "ничего плохого в этом нет".

"Может быть, нужно было более тщательно подойти к выбору места, чтобы, создавая хорошее дело, не ущемить интересы другой части населения <…> На сегодня, как мы видим, конфликт исчерпан, и есть интересная правильная программа региональных и городских властей по обустройству города и созданию мест, для того, чтобы люди могли проводить досуг. Строительство храма, наверное, будет в том месте, в котором горожане посчитают нужным, и это станет значимым объектом для всего Екатеринбурга", - считает он.