Жители Кубани смогут получать паллиативную помощь на дому

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Жители Краснодарского края смогут получать паллиативную помощь не только в медицинских организациях, но и на дому. Соответствующие изменения были внесены в три краевых закона и одобрены парламентариями Кубани, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Без боли, грязи и унижения": что изменит закон о паллиативной помощи в России

"Паллиативная помощь определяется как комплекс мероприятий, включающих не только медицинские вмешательства, как это было ранее, но и психологическую поддержку и уход. Предусматривается, что паллиативная помощь будет оказываться не только в стационарных условиях, но и в амбулаторных, и на дому", - рассказал председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Согласно предлагаемым Минздравом правилам передачи, решение о предоставлении пациенту паллиативной помощи на дому и передачу сопутствующих изделий принимает врачебная комиссия медорганизации. Пациент или его законный представитель, в свою очередь, заполняет анкету, где указывает состояние домашних условий.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об оказании медицинской паллиативной помощи в РФ, который в том числе закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами.

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания.