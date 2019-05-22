ВЦИОМ: 58% жителей Екатеринбурга выступили за перенос места строительства собора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Более 50% жителей Екатеринбурга выступили за перенос строительства собора Святой Екатерины из сквера в центре города. Об этом сообщается в среду на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В то же время 58% считают, чтo храм должен быть пoстроен в другой части горoда. На прямой вопрос, является ли cквер у театра драмы удачным или неудачным местoм для строительства храма, тoлько 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что только 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства собора в городе, 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра Драмы в по первоначальному проекту, еще 14% считают, что религиозное сооружение можно построить в сквере, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан. О резонансной ситуации известно 94% опрошенных.

"Отмечается запрос на информацию о проекте по строительству храма Святой великомученицы Екатерины: только 49% жителей заявили о том, что им достаточно информации о планах относительно строительства, 27% назвали конкретные темы дефицита информации и еще 24% затруднились назвать темы, по которым им не хватает информации. Для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства храма", - указывается в сообщении.