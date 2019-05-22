ВЦИОМ: 58% жителей Екатеринбурга выступили за перенос места строительства собора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Более 50% жителей Екатеринбурга выступили за перенос строительства собора Святой Екатерины из сквера в центре города. Об этом сообщается в среду на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В то же время 58% считают, чтo храм должен быть пoстроен в другой части горoда. На прямой вопрос, является ли cквер у театра драмы удачным или неудачным местoм для строительства храма, тoлько 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное", - говорится в сообщении.
В тексте указано, что только 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства собора в городе, 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра Драмы в по первоначальному проекту, еще 14% считают, что религиозное сооружение можно построить в сквере, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан. О резонансной ситуации известно 94% опрошенных.
"Отмечается запрос на информацию о проекте по строительству храма Святой великомученицы Екатерины: только 49% жителей заявили о том, что им достаточно информации о планах относительно строительства, 27% назвали конкретные темы дефицита информации и еще 24% затруднились назвать темы, по которым им не хватает информации. Для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства храма", - указывается в сообщении.
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В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Протестующие требовали дополнительного общественного обсуждения и демонтажа забора, ограждающего место стройки. В настоящее время строительство остановлено, забор убран.
Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с соблюдением всех необходимых процедур. В общественных обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство храма.
В новость были внесены изменения (16:35 мск) - обновлено, добавлены подробности и бэкграунд