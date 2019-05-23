Группа жителей Курил прибыла в Японию в рамках безвизовых обменов

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Группа жителей южных Курильских островов прибыла в четверг на север Японии в рамках программы безвизовых обменов. Об этом сообщили в порту города Немуро (префектура Хоккайдо).

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В группу входит около 60 человек, большая часть которых - школьники и сопровождающие их преподаватели. В рамках поездки, которая продлится до 28 мая, российские ребята смогут пообщаться с японскими сверстниками и посетить известный храмовыми комплексами город Камакура на берегу Тихого океана.

График безвизовых обменов на 2019 год согласован Россией и Японией в марте этого года. Бывшие японские жители южных Курильских островов посетят эти территории девять раз, курильчане шесть раз побывают в Японии.

Безвизовые обмены осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев. Период посещения ограничен погодными условиями.

Скандальное высказывание

Первая в этом году поездка бывших японских жителей южных Курил на эти территории омрачилась скандалом. Группу японцев сопровождал депутат национального парламента Ходаки Маруяма. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война".

Поступок парламентария вызвал шквал критики и осуждения - законодательное собрание самой северной японской префектуры Хоккайдо единогласно приняло резолюцию с осуждением депутата, а правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее младший союзник по правящей коалиции, центристская партия "Комэйто", внесли в нижнюю палату парламента Японии проект резолюции с осуждением Маруямы. Все шесть оппозиционных партий страны предлагают принять документ, требующий от депутата добровольно подать в отставку.

Сам Маруяма пока категорически отказывается сдать мандат. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а просто предложил гипотетически обсудить этот вопрос. Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров.