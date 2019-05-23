В мэрию Екатеринбурга поступило почти 6,5 тыс. предложений о месте строительства храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Около 6,5 тыс. предложений от горожан о новом месте для строительства храма Святой Екатерины поступило в администрацию Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии в четверг.
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"На данный момент в мэрию поступило 6412 предложений от жителей города по месту строительства храма. Из них обработано 1590 сообщений", - рассказали в городской администрации, отметив, что из общего количества поступивших предложений только 35 вариантов не повторяются.
Администрация Екатеринбурга с понедельника, 20 мая, начала сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины. Сбор предложений продлится до 30 мая, варианты принимаются в электронной приемной на официальном портале Екатеринбурга. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса екатеринбуржцев по возведению храма Святой Екатерины на Октябрьской площади, согласно которому, 58% считают горожан считают, что храм должен быть построен в другой части города.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять из которых обжаловали решение.
Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.