В мэрию Екатеринбурга поступило почти 6,5 тыс. предложений о месте строительства храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Около 6,5 тыс. предложений от горожан о новом месте для строительства храма Святой Екатерины поступило в администрацию Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии в четверг.

"На данный момент в мэрию поступило 6412 предложений от жителей города по месту строительства храма. Из них обработано 1590 сообщений", - рассказали в городской администрации, отметив, что из общего количества поступивших предложений только 35 вариантов не повторяются.

Администрация Екатеринбурга с понедельника, 20 мая, начала сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины. Сбор предложений продлится до 30 мая, варианты принимаются в электронной приемной на официальном портале Екатеринбурга. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса екатеринбуржцев по возведению храма Святой Екатерины на Октябрьской площади, согласно которому, 58% считают горожан считают, что храм должен быть построен в другой части города.