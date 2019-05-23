Глава Общественной палаты считает объективными итоги опроса о храме в Екатеринбурге

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев считает, что опрос ВЦИОМ о строительстве собора святой Екатерины в Екатеринбурге был проведен оперативно и объективно. Соответствующее заявление главы ОП распространила в четверг пресс-служба палаты.
ВЦИОМ в среду опубликовал итоги опроса, согласно которым 58% жителей Екатеринбурга выступили за перенос строительства собора из сквера в центре города, а 74% респондентов выразили мнение, что место строительства в сквере является неудачным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей официальной странице в Instagram, что после публикации результатов опроса строительство храма в сквере исключено.
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"Я хочу выразить уважение ВЦИОМ. Я с огромным уважением отношусь к этой службе и к директору службы Валерию Федорову. Они в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм - оперативно и объективно провели для города и всей страны этот опрос", - сказал Фадеев.
Он также напомнил, что поддерживал идею именно с проведением опроса, а не референдума. "Потому что референдум - это долго, полгода-год, а тема горячая. Опрос оказался очень оперативным и буквально занял несколько дней, и это важно. Я говорил, что, если идти по пути референдума, напряжение будет сохраняться, тема будет замылена и референдум выгоднее, скорее, бюрократии, чем населению и активистам", - пояснил секретарь ОП.
По его словам, результаты опроса несколько противоречат тому, о чем говорили местные власти. "Они говорили, что будто бы они проводили опрос и большинство считали, что нужно строить храм здесь, в этом месте, в этом сквере... Местные власти должны были более тщательно работать с населением, более серьезно обсуждать эту тему", - отметил Фадеев.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции протеста против строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего в ходе протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций. Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.