В Екатеринбургской епархии считают нелегитимным опрос по храму, если в нем нет сквера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Предварительное исключение любого участка из опроса, который проведут городские власти для определения места будущего строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, будет оказанием давления на его результаты. Такое мнение высказал журналистам руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло в четверг.

ВЦИОМ 22 мая опубликовал результаты собственного опроса екатеринбужцев по вопросу строительства храма на Октябрьской площади, согласно которому 58% горожан считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере. Формат, детали и время общегородского голосования депутаты думы Екатеринбурга должны определят в ближайшее время.

"У нас есть договоренность, что предстоит один опрос, который будет легальным, который будет иметь юридическую силу. <…> Я с этим [заявлением губернатора об исключении сквера из списка мест для строительства собора] не согласен. <…> Исключение любого участка будет оказанием давления на предстоящий опрос. Легитимность этого опроса [после исключения]" - я буду первым, кто ее оспорит", - сказал Миняйло.

Шестнадцатого мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга из-за протестов горожан. С 20 мая администрация города собирает предложения жителей Екатеринбурга по вариантам новых площадок для возведения храма.