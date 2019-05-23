Инцидент в онкодиспансере Воронежа не отразится на лечении других онкобольных

ВОРОНЕЖ, 23 мая. /ТАСС/. Остановка в Воронежском онкологическом диспансере на время расследования аппарата лучевой терапии, в ходе работы которого погибла женщина, не отразится на лечении других пациентов медучреждения, потому что врачи перераспределили их на другие аппараты, сообщил в четверг журналистам главный врач онкодиспансера Иван Мошуров.

22 мая около 06:30 мск в Воронежском онкологическом диспансере во время плановой процедуры лучевой терапии погибла 51-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, у чешского гамма-терапевтического аппарата Teragam 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм. Женщину сдавило между столом и аппаратом, из-за чего она скончалась на месте.

"В настоящее время работают следователи. Остановка [аппарата] не отразится на лечении других пациентов. Мы перерасчитали сейчас пациентов, которым планировали терапию на этом аппарате. У нас три гамма-терапевтических аппарата, два из них для высокодозной контактно-лучевой терапии", - сказал Мошуров.

По его словам, гамма-терапевтический аппарат, из-за технического сбоя на котором погибла женщина, имеет срок эксплуатации 30 лет.

По его словам, погибшая женщина лечилась в Воронежском онкологическом диспансере с 2018 года, когда ей был удален основной очаг опухоли. "Потом началось метастазирование кости, мы решили лечить и воздействовать гамма-излучением - и 22 мая пациентку положили на гамма-терапевтический аппарат на облучение. При выставлении фокуса на очаг облучения крышка стола, на котором располагалась пациентка, резко пошла вверх и придавила ее к аниматору, тубусу, откуда происходит излучение. Смерть наступила буквально на столе, в считанные секунды", - рассказал Мошуров.

По его данным, около 16:00 мск в Воронеже ожидается прибытие комиссии экспертов Росздравнадзора, которые с помощью специального оборудования передвижной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники проверят аппарат лучевой терапии, на котором из-за технического сбоя погибла пациентка диспансера.