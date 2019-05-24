Экологи: в Приморье не проводится программа реабилитации косаток и белух из бухты Средней

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Рекомендованная учеными программа реабилитации косаток и белух, содержащихся в бухте Средней Приморского края, в настоящее время не выполняется, сообщил ТАСС председатель Сахалинской региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина", представитель группы организаций зоозащитников, которые борются за выпуск животных на свободу, Дмитрий Лисицын. В свою очередь пресс-служба одной из компаний-отловщиков "Афалина" объяснила эти нарушения особенностями поведения животных и рассказало о подготовке к строительству нового вольера для их содержания.

Сейчас в бухте Средней находится 10 косаток и 87 белух. В мае этого года консилиум ученых дал рекомендации для реабилитации морских млекопитающих для последующего выпуска на свободу, которые включали усиление по питанию и ветеринарному контролю, отучение от людей и наличие более просторных вольеров. Однако в четверг глава ООО "Афалина" Алексей Решетов заявил, что животные являются его собственностью, и он не намерен добровольно отпускать их на волю.

"Программу реабилитации до сих пор не начали, также одна из ключевых мер программы реабилитации - это увеличение вольеров, но там [при внешнем осмотре территории содержания животных] прекрасно видно, что никто ничего не увеличил", - сообщил Лисицын. Он добавил, что на протяжении почти всего мая ученые не проводили проверку по состоянию места содержания косаток и белух и их здоровья. Сахалинские зоозащитники будут настаивать на своем допуске к животным в целях проведения проверки, ссылаясь на рекомендацию президента РФ об участии экологов в спасении косаток и белух.

В пресс-службе ООО "Афалина" ТАСС сообщили, что рекомендации по усилению питания и ветеринарного контроля животных были выполнены. "Рекомендация была в летний период по возможности снять крыши на вольерах с косатками, она тоже будет выполнена, но там от температуры воздуха будет зависеть. Рекомендация расселить по возможности белух - ведется подготовка к созданию нового вольера, но этот процесс технологически долгий. Что касается возможного выпуска и реадаптации, то пока не было предложено способа подачи пищи без присутствия человека, дело в том, что у косаток матриархат, и пока главная самка не поест, остальные даже не подходят, поэтому пока только кормление с рук дает гарантию, что все животные будут накормлены", - сообщили в "Афалине".

Ранее сообщалось, что 23 мая Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение по существу иска ряда сахалинских зоозащитных организаций, побывавших в бухте Средней, к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора в этой ситуации незаконным, а также обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить в естественную среду обитания. Также они просят признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.