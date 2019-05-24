Россиян предупредили о возможном агрессивном поведении ворон

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Серые вороны агрессивно ведут себя в период гнездования, который приходится на май-июнь, они могут нападать на людей защищая свое потомство. Специалисты Мосприроды рассказали ТАСС, что при атаках ворон нужно медленно покинуть территорию нападения, не делая при этом резких движений.

"Во время гнездования (май-июнь - прим. ТАСС) пара серых ворон охраняет свой участок, а также птенцов покинувших гнездо и еще плохо умеющих летать. Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним...Нужно понимать, что ворона птица достаточно крупная и с массивным клювом, при нападении птица целится в голову", - отметили в учреждении.

Специалисты рекомендуют не подходить в воронятам и не пытаться взять их в руки, так как взрослые птицы охраняют свое потомство и всегда присматривают за птенцами.

При нахождении на территории агрессивно настроенных птиц или при их нападении нужно как можно быстрее удалиться от места их гнездования. "Не делайте резких движений, не убегайте и не нужно громко кричать, если вы спокойно встанете, и медленно начните удаляться, вас никто не тронет. Возьмите поблизости длинную палку и на вытянутой руке поднимите ее, птицы будут нападать на конец палки", - советуют в Мосприроде.

В учреждении также отметили, что серая ворона является достаточно сообразительной и умной птицей. В том числе она способна оценить степень опасности, которая грозит ей и ее потомству. При возможной угрозе у ворон-родителей наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать невзирая ни на что. Если вы не представляете опасности для их птенцов, они спокойно будут наблюдать за вами со стороны.