Первая группа иностранцев отправилась в тур по "Золотому кольцу Боспорского царства"

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Первая иностранная группа туристов в составе семи человек отправилась из Сочи в семидневный тур по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства". Для посещения они выбрали объекты археологии и винного туризма, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе туристического проекта.

"В тур из Сочи отправились семь человек, это туристы из Австрии, Словении и Японии. Группа организованная, она обратилась в турагентство "Ривьера-Сочи", там им предложили несколько видов туров. Они остановили свой выбор на "Золотом кольце Боспорского царства", потому что их заинтересовали маршруты, связанные с античностью", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что группа туристов совершает семидневный тур на комфортабельном автобусе. В их программу войдут археологический заповедник "Горгиппия", древний Пантикапей в Керчи - столица Боспорского царства, памятники античности Севастополя. В "Абрау-Дюрсо" и "Фанагории" туристы посетят экспозиции античной истории, рассказывающие о развитии виноделия в регионе.

Генеральный директор туристической компании "Ривьера-Сочи" Белла Тарасова сообщила ТАСС, что иностранные туристы прислали фотографии, сделанные в начале путешествия. "Они с нами связывались, все очень нравится, прислали фотографии, сказали, что их ожидания оправдались и они очарованы увиденным", - сказала она.

Туроператоры начали реализовывать туры по "Золотому кольцу Боспорского царства" в 2019 году. Маршрут предусматривает возможность путешествия на автобусах и круизном лайнере "Князь Владимир". Жители Ростовской области совершили первую поездку по туристическому маршруту в конце февраля, на Кубани он был запущен в марте.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, в него включены 30 площадок показа в 10 городах четырех регионов Юга России. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу.