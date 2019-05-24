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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Владельцы приморских касаток заявили о готовности выпустить животных

Представитель компании "Афалина" Александр Бронников пообещал выполнить все решения правительства о выпуске косаток и белух

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Владельцы содержащихся в приморской бухте Средней косаток заявили о готовности произвести выпуск животных, если будет соответствующее решение правительства. Об этом сообщил в распространённом властями Приморья видеокомментарии представитель компании "Афалина" Александр Бронников.

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"По рекомендации ВНИРО мы исполняем все требования. Готовим животных, чтобы, если будет решение окончательное выпустить всех, выпустим. Все решения правительства мы выполним, и все решения ВНИРО выполняются каждый день", - сказал Бронников.

Сейчас в бухте Средней находятся 10 косаток и 87 белух. В мае этого года консилиум ученых дал рекомендации для реабилитации морских млекопитающих для последующего выпуска на свободу, которые включали усиление по питанию и ветеринарному контролю, отучение от людей и наличие более просторных вольеров. Однако в четверг глава ООО "Афалина" Алексей Решетов заявил, что животные являются его собственностью, и он не намерен добровольно отпускать их на волю.

По данным рабочей группы по адаптации морских млекопитающих, оптимальным местом выпуска является Шантарский район Охотского моря, временем - период с июля по сентябрь. При этом удобным временем транспортировки косаток из бухты Средняя является середина июля. В случае невозможности единовременного выпуска всех животных часть из них предлагается отпустить на волю в 2020 году.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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