Владельцы приморских касаток заявили о готовности выпустить животных

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Владельцы содержащихся в приморской бухте Средней косаток заявили о готовности произвести выпуск животных, если будет соответствующее решение правительства. Об этом сообщил в распространённом властями Приморья видеокомментарии представитель компании "Афалина" Александр Бронников.

"По рекомендации ВНИРО мы исполняем все требования. Готовим животных, чтобы, если будет решение окончательное выпустить всех, выпустим. Все решения правительства мы выполним, и все решения ВНИРО выполняются каждый день", - сказал Бронников.

Сейчас в бухте Средней находятся 10 косаток и 87 белух. В мае этого года консилиум ученых дал рекомендации для реабилитации морских млекопитающих для последующего выпуска на свободу, которые включали усиление по питанию и ветеринарному контролю, отучение от людей и наличие более просторных вольеров. Однако в четверг глава ООО "Афалина" Алексей Решетов заявил, что животные являются его собственностью, и он не намерен добровольно отпускать их на волю.

По данным рабочей группы по адаптации морских млекопитающих, оптимальным местом выпуска является Шантарский район Охотского моря, временем - период с июля по сентябрь. При этом удобным временем транспортировки косаток из бухты Средняя является середина июля. В случае невозможности единовременного выпуска всех животных часть из них предлагается отпустить на волю в 2020 году.