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Взрыв на пешеходной улице в Лионе

Макрон выразил поддержку пострадавшим в результате взрыва в Лионе

Президент Франции также сообщил, что в результате инцидента нет погибших
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/PHILIPPE WOJAZER / POOL
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/PHILIPPE WOJAZER / POOL

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об отсутствии погибших в результате взрыва в Лионе и выразил поддержку пострадавшим. Он сделал заявление в прямом эфире на YouTube-канале французского видеоблогера Hugo Decrypte.

"Я не могу говорить об ущербе после взрыва в Лионе, однако сейчас известно, что нет жертв, только пострадавшие, - сказал Макрон. - Я бы, конечно, хотел выразить слова поддержки пострадавшим и их семьям".

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Как сообщает телеканал BFM, прокуратура уже начала расследование в связи с покушением на убийство. По данным источников телеканала, речь идет по меньшей мере о 10 пострадавших. Следователи склоняются к версии, что в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльВзрыв на пешеходной улице в Лионе
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