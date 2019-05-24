Макрон выразил поддержку пострадавшим в результате взрыва в Лионе

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об отсутствии погибших в результате взрыва в Лионе и выразил поддержку пострадавшим. Он сделал заявление в прямом эфире на YouTube-канале французского видеоблогера Hugo Decrypte.

"Я не могу говорить об ущербе после взрыва в Лионе, однако сейчас известно, что нет жертв, только пострадавшие, - сказал Макрон. - Я бы, конечно, хотел выразить слова поддержки пострадавшим и их семьям".