Иркутского губернатора выпишут из больницы до конца недели

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный в минувшую субботу из-за болей в спине, будет выписан на этой неделе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"[Губернатор] чувствует себя хорошо. Выпишут на этой неделе", - сказал собеседник агентства.

Левченко обратился в медицинское учреждение из-за болей, связанных с травмой спины. Его оставили в больнице для дополнительных обследований.

Левченко возглавляет Иркутскую область с сентября 2015 года, до этого был депутатом Государственной думы трех созывов. Член КПРФ. Губернатору 65 лет.