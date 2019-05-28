{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иркутского губернатора выпишут из больницы до конца недели

Ранее Сергей Левченко обратился в медицинское учреждение из-за болей, связанных с травмой спины

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный в минувшую субботу из-за болей в спине, будет выписан на этой неделе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"[Губернатор] чувствует себя хорошо. Выпишут на этой неделе", - сказал собеседник агентства.

Левченко обратился в медицинское учреждение из-за болей, связанных с травмой спины. Его оставили в больнице для дополнительных обследований.

Левченко возглавляет Иркутскую область с сентября 2015 года, до этого был депутатом Государственной думы трех созывов. Член КПРФ. Губернатору 65 лет.

Теги
РоссияИркутская область
Кризис в Сирии
В пострадавшем от боевых действий пригороде Дамаска восстановили школу
Ожидается, что к осени в Восточной Гуте откроются новые школы
Читать полностью