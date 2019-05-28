Всемирный фонд дикой природы запустил рассчитанный на 450 лет стрим

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил видеотрансляцию, на которой показана платиковая бутылка. Авторы стрима предлагают наблюдать за тем, как она будет разлагаться в течение 450 лет.

Этой трансляцией организация хочет привлечь внимание к загрязнению мирового океана пластиковыми отходами.

"Настало время призвать политиков и правительства заключить юридически обязывающее глобальное соглашение о предотвращении загрязнения наших океанов пластиком", - говорится в обращении организации. Фонд призывает подписать петицию, направленную на предотвращение кризиса. Обращение, собравшее уже почти 500 тыс. подписей, адресовано всем странам-членам ООН. В этом глобальном соглашении, как считает WWF, должны быть установлены строгие цели по снижению загрязнения и национальные планы действия для их достижения.

В ежегодном докладе Всемирного фонда дикой природы отмечается, что к 2030 году общий объем пластиковых отходов в мире возрастет более чем на 40%, а количество мусора, загрязняющего мировой океан, удвоится.