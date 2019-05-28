Немецкий туроператор начал сотрудничество с проектом "Золотое кольцо Боспорского царства"

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Немецкий туроператор "Паневразия" направил первую группу туристов из Германии в путешествие по античным объектам Юга России, начав таким образом сотрудничество с проектом "Золотое кольцо Боспорского царства". Об этом сообщил во вторник ТАСС координатор проекта, председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка.

Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Пионерами этого маршрута из числа иностранных туристов стала группа из семи человек - граждан Австрии, Словении и Японии, которые сейчас завершают свое семидневное путешествие по турмаршруту. Одновременно с ними с маршрутом познакомились путешественники из Германии.

"Туристическая компания "Паневразия" сама нас нашла и попросила предложить группе туристов из Германии, которые уже путешествуют по России, какие-либо площадки. Они посетили Азовский музей-заповедник. Эта же организация хочет продолжить сотрудничество, потому что туристы из Германии остались впечатлены, им очень понравилась площадка. Компания заинтересована в том, чтобы сделать такие поездки регулярными", - сказал Чайка.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе музея, гости из Германии осмотрели экспозицию "золотой комнаты" Азовского музея-заповедника, в которой собрано около 18 тыс. предметов из золота и серебра, полудрагоценных камней, археологических находок из бронзы, стекла, глины.

"Для того, чтобы погрузиться в атмосферу, мы показали лазерное шоу, для иностранных туристов это было достаточно необычно, несмотря на то, что Европа, казалось бы, не отстает от технологий, но далеко не каждый музей имеет такие интерактивные элементы. Почти 2,5 часа они провели в музее", - рассказала ТАСС заведующая научно-методическим отделом музея Ирина Афанасьева.

По ее словам, для участия в проекте "Золотое кольцо Боспорского царства" музей разработал различные интерактивные программы. "Разучили с гостями греческий танец сиртаки, у нас есть дегустационные викторины: мы предлагаем отгадать загадку и в награду за правильные ответы знакомим гостей с блюдами греческой кухни. В экспозиции музея много предметов, связанных с Боспорским царством, с культурой пития, поэтому вчера мы даже дегустировали вино, знакомились с особенностями виноделия на Крымском полуострове и в Тамани. Вкусовые ощущения, я думаю, были приятные, потому что не осталось абсолютно ничего. Был момент с переодеванием в национальную одежду древних греков, гости восприняли это с удовольствием, мы специально пошили костюмы для этого проекта", - отметила она.

О проекте

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, в него включены 30 площадок показа в 10 городах четырех регионов Юга России. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу.