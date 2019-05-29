Квалификационная коллегия судей на Кубани проводит проверку по жалобам автоконцернов

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей на Кубани начала проверку после заявления мировых автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Land Rover о якобы применяемых в судах Краснодарского края мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев. Об этом в среду сообщили ТАСС в ведомстве.

"В настоящее время по данному поводу проводится проверка", - сказала представитель суда.

Накануне адвокат Максим Титаренко, представляющий интересы этих автоконцернов, заявил, что жалобы на работу краснодарских судей поданы от лица производителей в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

По словам адвоката, рассмотрение исков о защите прав потребителей в автомобильной сфере в Краснодарском крае отличается от практики по всей России, а с производителей взыскивают суммы, в несколько раз превышающие первоначальную стоимость автомобилей.