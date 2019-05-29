Uber будет отказывать в поездках пассажирам с низким рейтингом

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Uber намерен на основе формируемого рейтинга отключать от системы пассажиров, которые вызывают много нареканий со стороны зарегистрированных водителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в блоге руководителя отдела глобального бренда и инициатив Uber Кейт Паркер.

По ее словам, новое правило водится в силу на территории США и Канады. "Уважение - это улица с двухсторонним движением, как и ответственность", - отметила Паркер, напомнив, что водителей давно оценивают на основе такого рейтинга. Тем не менее, по ее словам, Uber не считает, что компании придется отключать большое число пассажиров на основе оценок шоферов.

Паркер не уточнила, какой уровень будет считаться предельно низким и влечь за собой наказание клиентов. Для водителей Uber такой порог был определен в 4,6 балла, сообщал еще в 2014 году портал Business Insider. Компания с прошлого года стала применять подобную систему в Бразилии, Австралии и Новой Зеландии. В этих странах минимальный рейтинг был установлен на уровне ниже 4 баллов.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.