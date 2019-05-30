Активисты Екатеринбурга назвали кандидатов в рабочую группу по опросу о возведении храма

В рабочую группу, которую собирает городская дума Екатеринбурга, войдет 17 человек. В нее должны будут войти по одному представителю от каждой постоянной комиссии гордумы, по одному представителю от мэрии, городской общественной палаты, горизбиркома, свердловского отделения общественной общероссийской организации "Союз архитекторов России", ООО "Храм Святой Екатерины", два представителя от епархии и не более пяти представителей от сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Общественники Екатеринбурга выбрали десять человек для заявки в рабочую группу по организации опроса, на котором планируется определить место строительства собора Святой Екатерины. Об этом сообщил в четверг на своей официальной странице в Facebook депутат гордумы Константин Киселев, который включен в заявку как общественный деятель.

"Парки и скверы Екатеринбурга" объявили, что они направляют в рабочую группу, созданную гордумой, десять человек. <…> Почему десять, а не пять, как указано в решении председателя городской думы? Дело в том, что проблемы будут обсуждаться самые разные, где-то при обсуждении нужен архитектор, где-то социолог, где-то важно присутствие журналиста или историка. Проще говоря, в рабочую группу будут входить пять человек, но состав этой пятерки будет меняться", - написал Киселев.

В состав заявки от рабочей группы вошли: представители движения "Парки и скверы" юрист Ксения Бакланова и преподаватель Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, общественный деятель Константин Киселев, ведущий специалист Уральского федерального университета Наталья Маликова, профессор Алексей Мосин, общественный деятель Дмитрий Москвин, член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства Уральский государственный лесотехнического университета Татьяна Сродных и журналист Александр Цариков. В пресс-службе гордумы Екатеринбурга ТАСС пояснили, что окончательный состав рабочей группы будет сформирован 31 мая.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. В июне депутаты гордумы должны решить, проводить опрос или референдум.