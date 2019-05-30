Друзь извинился за ситуацию вокруг игры "Кто хочет стать миллионером?"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Знаток Александр Друзь принес извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы "Кто хочет стать миллионером?", когда главред этой программы Илья Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания правления Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", размещенном на сайте данной организации.

"Правление информирует членов организации о заявлении Александра Друзя, сделанном им на заседании правления: "Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", - говорится в документе.

Александр Друзь подтвердил в четверг ТАСС, что делал подобное заявление, однако отказался комментировать другие детали.

12 февраля Илья Бер в своем блоге на платформе LiveJournal заявил, что Друзь предложил ему "сдать" вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие, и, в случае выигрыша, поделиться частью призовой суммы. К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем. Друзь опроверг эту информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы. По итогам проверки Первого канала Бер и Друзь отстранены на неопределенный срок от участия в программах в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".

На сайте также сообщается, что Друзь остается вице-президентом Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?".