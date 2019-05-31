В МИД РФ считают, что Татьяна Валовая внесет большой вклад в работу структур ООН в Женеве

ООН, 31 мая. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Валовая, назначенная решением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша руководителем штаб-квартиры ООН в Женеве, внесет большой вклад в работу структур всемирной организации. Об этом заявил в пятницу российским журналистам в ООН заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы с удовлетворением восприняли это решение генерального секретаря. Такого рода решения, как правило, готовятся заранее в консультациях с соответствующими государствами", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он выразил уверенность, что "представитель России Валовая будет очень ценным кадром, внесет большой вклад в работу ооновских органов и представительств в Женеве".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Валовая "очень много сделала в различных сферах, прошла через большую политическую школу".

Валовая сменит на посту руководителя штаб-квартиры ООН в Женеве датчанина Михаэля Меллера. До назначения она работала в должности министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.