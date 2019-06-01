В Дзержинске заработала горячая линия для обращений по вопросам ЧП на заводе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Горячая телефонная линия начала принимать обращения по вопросам инцидента на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, где в результате двух взрывов пострадали, по последним данным, 79 человек. Об этом сообщили в субботу журналистам в администрации города.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"В Дзержинске заработала горячая телефонная линия, куда граждане могут обратиться по всем вопросам, связанным с происшествием на ГосНИИ "Кристалл". Круглосуточный телефон горячей линии - 39-09-00", - сказали в администрации.

В субботу в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

По данным Следственного комитета (СК РФ), возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин инцидента. Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" открыт в 50-е годы прошлого века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".