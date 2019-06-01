Роспрофпром окажет помощь пострадавшим при взрывах сотрудникам завода "Кристалл"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Организация "Российский профсоюз работников промышленности" (Роспрофпром) окажет помощь сотрудникам, которые пострадали при взрывах на заводе "Кристалл" в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом в субботу сообщает Центральная профсоюзная газета "Солидарность" со ссылкой на центральный комитет профсоюза.

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"Профсоюзный комитет, обком и ЦК Роспрофпрома готовы оказать пострадавшим как финансовую, так и юридическую поддержку", - цитирует издание председателя отраслевого профсоюза Андрея Чекменева.

По словам Чекменева, пострадавшим рабочим окажут материальную помощь, а также оформят им все положенные компенсации от работодателя и государства. В коллективном договоре, заключенном между работодателем и профсоюзным комитетом, подробно расписано, какие выплаты люди получают в случае того или иного происшествия.

По информации газеты "Солидарность", к расследованию причин произошедшего подключится председатель профсоюзного комитета научно-исследовательского института "Кристалл", на производственной площадке которого произошло ЧП.