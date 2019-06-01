Группа психологов оказывает помощь пострадавшим на заводе в Дзержинске

ТАСС, 1 июня. Группа психологов МЧС России оказывает помощь пострадавшим в результате взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте администрации города.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"На месте происшествия организована работа психологов МЧС России, из них от Центра экстренной психологической помощи шесть человек", - говорится в сообщении.

В субботу в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, затем начался пожар. По последним данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 82 человек, 15 из них госпитализированы. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

По данным Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин инцидента.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" открыт в 1950-х годах. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, осуществлении испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".

Дзержинск - город в Нижегородской области, расположен в 34 км от Нижнего Новгорода на берегу Оки, основан в 1861 году как рабочий поселок, статус города получил в конце 1920-х годов. Численность населения - более 260 тыс. человек.