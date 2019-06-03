Бывшего генпрокурора России Алексея Казанника похоронят 4 июня в Омске

ОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор РФ, доктор юридических наук, политик Алексей Казанник, ушедший из жизни 2 июня в возрасте 77 лет, будет похоронен во вторник на Старо-Северном мемориальном кладбище Омска. Об этом сообщается в понедельник на сайте юридического факультета Омского государственного университета им. М. Ф. Достоевского, где Казанник проработал последние годы жизни.

"Прощание с Алексеем Ивановичем Казанником состоится во вторник, 4 июня, с 11:00 до 13:00 (с 08:00 до 10:00 мск) в корпусе юридического факультета ОмГУ. Похоронен Алексей Иванович будет на Старо-Северном мемориальном кладбище", - говорится в сообщении.

Алексей Казанник - генпрокурор РФ с 1993 по 1994 год, известный политик. Стал знаменитым в мае 1989 года, когда на первом съезде народных депутатов СССР уступил свое место не прошедшему в состав Верховного Совета страны Борису Ельцину. Этот шаг депутата из Сибири, по мнению аналитиков, существенно повлиял на дальнейший ход событий в России.

5 октября 1993 году президент РФ Борис Ельцин назначил Казанника генеральным прокурором страны. Возглавляя следствие по делу о столкновения в Москве 21 сентября - 5 октября 1993 г. между подразделениями МВД и армии, исполнявшими приказы Бориса Ельцина, и сторонниками Верховного совета, он, несмотря на давление Администрации президента, отказался провести ускоренное следствие в течение 10 дней и потребовать для оппозиционеров смертной казни. 26 февраля 1994 года Казанник, вопреки распоряжению Ельцина, освободил всех заключенных из следственного изолятора "Лефортово" и в тот же день подал заявление об отставке, которое было удовлетворено 25 апреля 1994 года.

С 1996 по 2003 год Казанник работал заместителем губернатора Омской области, много лет преподавал на юридическом факультете Омского государственного университете имени Ф. М. Достоевского.