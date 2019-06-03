Матвиенко назвала маразмом новое написание русских фамилий на украинском языке

ЯЛТА /Республика Крым/, 3 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает маразмом и безобразием новые правила украинского правописания, согласно которым некоторые российские фамилии будут писаться иначе. Об этом она сообщила журналистам в Ялте.

"[Русские] фамилии, которые заканчиваются на -ой, теперь должны заканчиваться на -ий: если раньше был Трубецкой, то теперь Трубецький. Единственное исключение сделали Льву Толстому. Это такой маразм, такое безобразие, которое там творится. Мне кажется, эта пена скоро должна сойти", - сказала она.

Как сообщалось, в мае Институт языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины обнародовал полный текст новых правил украинского правописания, согласно которому некоторые российские фамилии будут писаться иначе. Согласно новым правилам, "российские фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий". Эти лингвистические новшества рекомендуется использовать "во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи".

Среди основных нововведений, в частности, написание слов греческого происхождения с буквосочетанием "th". Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т. д. Кроме того, в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности: "поетка", "членкиня", "критикеса".

Новую редакцию правописания украинское правительство утвердило 22 мая "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".