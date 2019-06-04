Кузнецова назвала безграмотностью отказ принять на нижегородской базе отдыха детей с ВИЧ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что отказ администрации базы отдыха в Нижегородской области принять ВИЧ-положительных детей вызван безграмотностью и плохой организацией.

"Странно, что в 21 веке у нас такие решения принимаются. Безусловно, это безграмотность элементарная", - прокомментировала она ситуацию в Нижегородской области журналистам.

По мнению Кузнецовой, руководитель базы отдыха должен был проконсультироваться со специалистами и получить информацию о том, "каким образом решаются данные вопросы, а не трогать детей". "Не знаешь, как решить вопрос, обратись к руководству, проконсультируйся, какие есть нормы и правила по работе с этой категорией детей", - подчеркнула детский омбудсмен.

При этом Кузнецова предположила, что поездка была плохо организована, руководство базы отдыха не было проинформировано о статусе прибывающих детей.

"В этой ситуации обязательно разберутся, она не допустима. <…> Стыдно перед детьми просто", - заключила она.

Ранее СМИ сообщили о том, что ВИЧ-положительным детям и их родителям было отказано в посещении спортивной базы отдыха. Заезд якобы планировался 6 июня, но руководство спортивной базы попросило забрать деньги, заплаченные за размещение детей. В связи с информацией, опубликованной в СМИ, Следственный комитет начал проверку.