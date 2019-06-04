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Взрывы на заводе в Дзержинске
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, часть госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, еще часть - в удовлетворительном

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Часть госпитализированных после взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области находится в состоянии средней тяжести, часть - в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила во вторник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, выступая на совещании с членами правительства под председательством президента Владимира Путина.

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"Одна пациентка 45 лет была в состоянии тяжелом, с травмой головы и грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, была госпитализирована в реанимацию. На сегодня в сознании, контактная и переведена из реанимации в обычную палату в состоянии средней тяжести. Все остальные пациенты тоже с улучшением, [состояние] средней тяжести и удовлетворительное", - сказала она.

По словам Скворцовой, ситуация находится под контролем, для оказания медицинской помощи есть все необходимое. Она также рассказала, что бригады скорой помощи были на месте происшествия через 11 минут после поступления сигнала о взрыве. Всего помощь пострадавшим оказывали 15 бригад.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
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