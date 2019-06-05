Вице-спикер Госдумы: число жалоб на мусор говорит о скрытом недовольстве населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Около 50 тыс. жалоб, связанных с обращением с мусором, поступило на различные горячие линии в четырех федеральных округах России. Эта цифра демонстрирует скрытое недовольство населения, и проблема связана с недостатком пропагандистской работы, заявила в среду вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева в ходе пленарного заседания "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Если говорить о горячих линиях, то 50 тыс. [жалоб поступило] по четырем округам. И то это люди, которые дозвонились, написали жалобу. Представляете, какое латентное недовольство людей? Бизнес, власти, чиновники, законодатели, исполнители в реформе забыли главную составляющую - люди. Попробуйте сейчас сказать людям, что нужно построить мусоросортировочный или мусоросжигательный завод. Попробуйте сказать, что нужно возвести новый, профессиональный, безопасный, качественный полигон", - сказала она.