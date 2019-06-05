Вице-спикер Госдумы: число жалоб на мусор говорит о скрытом недовольстве населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Около 50 тыс. жалоб, связанных с обращением с мусором, поступило на различные горячие линии в четырех федеральных округах России. Эта цифра демонстрирует скрытое недовольство населения, и проблема связана с недостатком пропагандистской работы, заявила в среду вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева в ходе пленарного заседания "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Если говорить о горячих линиях, то 50 тыс. [жалоб поступило] по четырем округам. И то это люди, которые дозвонились, написали жалобу. Представляете, какое латентное недовольство людей? Бизнес, власти, чиновники, законодатели, исполнители в реформе забыли главную составляющую - люди. Попробуйте сейчас сказать людям, что нужно построить мусоросортировочный или мусоросжигательный завод. Попробуйте сказать, что нужно возвести новый, профессиональный, безопасный, качественный полигон", - сказала она.
Тимофеева отметила, что необходимость "пропагандистской работы" была забыта в ходе реализации реформы.
Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ 1 января. В ее рамках ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и препятствовать образованию нелегальных навалов.
Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в нацпроект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.
ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой день". Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.