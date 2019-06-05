Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии. Прямую трансляцию памятного мероприятия, в котором участвуют главы правительств Австралии, Великобритании, Канады, Польши и Чехии, президенты США и Франции, а также королева Великобритании Елизавета II ведет британский телеканал Sky News.
Главы государств и правительств, представляющие 16 стран, в том числе Германию, которая во время войны была врагом союзников, собрались в Портсмуте по случаю 75-й годовщины начала одной из крупнейших операций Второй мировой войны и открытия второго фронта. Торжества продолжатся в четверг в Нормандии - в годовщину высадки на французских пляжах.
"75 лет назад сотни тысяч молодых солдат, моряков и пилотов покинули эти берега во имя свободы, - сказала в своей речи королева. - В транслировавшемся в то время радиообращении к нации мой отец король Георг VI сказал: "От всех нас требуется нечто большее, чем мужество и стойкость - нам необходимо возрождение духа и несгибаемая решимость". Именно с ней эти молодые люди шли в бой, когда от их успеха зависели судьбы мира. Многие из них не вернулись, но жертва, принесенная погибшими, их отвага и героизм никогда не будут забыты".
"The heroism, courage and sacrifice of those that lost their lives will never be forgotten" - The Queen thanks veterans that took part in the D-Day landings on behalf of the 'whole free world'.#DDay75: https://t.co/oojB6tChOT pic.twitter.com/potEhCqKv7— Sky News (@SkyNews) June 5, 2019
Президент США Дональд Трамп, для которого церемония в Портсмуте стала заключительным мероприятием в программе его трехдневного государственного визита в Соединенное Королевство, процитировал слова из молитвенной речи 32-го президента США Франклина Рузвельта (1882-1945), произнесенной им перед высадкой союзнических сил: "Господь всемогущий, наши сыны, гордость нашей нации, сегодня отправились на великий подвиг, чтобы сохранить нашу республику, нашу религию и нашу цивилизацию и освободить страдающее человечество".
Письма с войны
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй зачитала с трибуны письмо капитана Нормана Скиннера из службы тылового обеспечения британских сухопутных войск, написанное его супруге Глейдис и двум дочерям 3 июня 1944 года. Послание находилось в кармане гимнастерки офицера, когда он высадился 5 июня на участке с кодовым названием "Суорд" в составе 3-й британской пехотной дивизии. Спустя день он был убит.
"Я так много хочу сказать тебе. Почти все это я тебе уже говорил ранее, но сегодня это значит для меня еще больше. Я уверен, что скоро буду вновь с вами, снова и навсегда. Пожалуйста, передай моей Энн и моей Джени, что я их сильно люблю", - писал Скиннер.
Президент Франции Эмманюэль Макрон зачитал со сцены письмо молодого французского партизана, расстрелянного в 1943 году. Прибывший в город Безансон к родителям 16-летний Анри Ферте был задержан в их доме. Спустя 87 дней в заключении, где он подвергался пыткам, его расстреляли.
"Я не боюсь смерти. Я умираю за отечество. Я хочу видеть свободную Францию и счастливых французов. Не горделивую первую нацию мира, но Францию трудолюбивую, усердную и честную, - писал он родителям в послании перед казнью. - Какая смерть будет для меня почетнее, чем такая? Прощайте, смерть зовет меня, не хочу, чтобы мне завязывали глаза. Умирать трудно. Тысяча поцелуев, слава Франции".
После выступления французского президента на сцену вышел британский баритон Уиллард Уайт, который исполнил Песню партизан, ставшую неофициальным гимном движения Сопротивления во Франции. Эта песня, изначально написанная на русском языке Анной Марли, обрела французскую версию в 1943 году усилиями писателя Жозефа Кесселя и его племянника Мориса Дрюона.
После того, как речи были произнесены, фрегат британских королевских ВМФ, вставший на рейд в бухте Портсмута, дал залп салюта, после чего над участниками торжественной церемонии пролетели 25 исторических и современных самолетов британских королевских ВВС. Позднее в среду судно, зафрахтованное организацией ветеранов войны "Британский легион", доставит 300 участников Второй мировой войны к берегам Нормандии.