Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии. Прямую трансляцию памятного мероприятия, в котором участвуют главы правительств Австралии, Великобритании, Канады, Польши и Чехии, президенты США и Франции, а также королева Великобритании Елизавета II ведет британский телеканал Sky News. Главы государств и правительств, представляющие 16 стран, в том числе Германию, которая во время войны была врагом союзников, собрались в Портсмуте по случаю 75-й годовщины начала одной из крупнейших операций Второй мировой войны и открытия второго фронта. Торжества продолжатся в четверг в Нормандии - в годовщину высадки на французских пляжах. "75 лет назад сотни тысяч молодых солдат, моряков и пилотов покинули эти берега во имя свободы, - сказала в своей речи королева. - В транслировавшемся в то время радиообращении к нации мой отец король Георг VI сказал: "От всех нас требуется нечто большее, чем мужество и стойкость - нам необходимо возрождение духа и несгибаемая решимость". Именно с ней эти молодые люди шли в бой, когда от их успеха зависели судьбы мира. Многие из них не вернулись, но жертва, принесенная погибшими, их отвага и героизм никогда не будут забыты".

"The heroism, courage and sacrifice of those that lost their lives will never be forgotten" - The Queen thanks veterans that took part in the D-Day landings on behalf of the 'whole free world'.#DDay75: https://t.co/oojB6tChOT pic.twitter.com/potEhCqKv7 — Sky News (@SkyNews) June 5, 2019

Президент США Дональд Трамп, для которого церемония в Портсмуте стала заключительным мероприятием в программе его трехдневного государственного визита в Соединенное Королевство, процитировал слова из молитвенной речи 32-го президента США Франклина Рузвельта (1882-1945), произнесенной им перед высадкой союзнических сил: "Господь всемогущий, наши сыны, гордость нашей нации, сегодня отправились на великий подвиг, чтобы сохранить нашу республику, нашу религию и нашу цивилизацию и освободить страдающее человечество". Письма с войны Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй зачитала с трибуны письмо капитана Нормана Скиннера из службы тылового обеспечения британских сухопутных войск, написанное его супруге Глейдис и двум дочерям 3 июня 1944 года. Послание находилось в кармане гимнастерки офицера, когда он высадился 5 июня на участке с кодовым названием "Суорд" в составе 3-й британской пехотной дивизии. Спустя день он был убит. "Я так много хочу сказать тебе. Почти все это я тебе уже говорил ранее, но сегодня это значит для меня еще больше. Я уверен, что скоро буду вновь с вами, снова и навсегда. Пожалуйста, передай моей Энн и моей Джени, что я их сильно люблю", - писал Скиннер.

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