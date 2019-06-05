Qiwi восстановила проведение платежей после пожара в дата-центре в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Компания Qiwi восстановила проведение платежей после пожара, который произошел в среду в дата-центре в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня в одном из крупных столичных дата-центров произошел пожар - загорелась кровля. В этом здании находились данные различных компаний, включая Qiwi, пожар уже потушили <…> Нам понадобилось всего полчаса, чтобы оперативно переключить все операции на резервную систему и сейчас платежи проходят в штатном режиме", - сообщили в компании, уточнив, что даже если платеж не ушел сразу, он уйдет в ближайшее время адресату.

Отмечается, что все данные клиентов Qiwi в безопасности. "Дата-центры Qiwi оснащены выделенной системой связи, которая обеспечивает двойную отказоустойчивость и распределенную сеть хранения данных. Поэтому сегодняшний пожар не сказался на сохранности клиентских данных", - пояснили в компании.

Ранее в среду из-за пожара в арендованном дата-центре в Москве произошел сбой у российских пользователей в работе сервисов Mail.ru Group. Согласно данным на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе начались в среду после 17:00 по московскому времени.

В пресс-службе Mail.ru Group сообщили ТАСС, что для тушения которого понадобилось отключить часть серверов. Компания также перенесла основные нагрузки в другие дата-центры, но сейчас часть сервисов компании могут работать с ограничениями, пользовательские данные не пострадали.