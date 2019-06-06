Макрон и Трамп приняли участие в траурной церемонии на месте высадки десанта в Нормандии

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп приняли в четверг участие в церемонии в память об американских солдатах, участвовавших в высадке в Нормандии 6 июня 1944 года. Мемориальные мероприятия прошли в Кольвиль-сюр-Мер, где на военном кладбище похоронены американцы, погибшие во время операции.

Трамп вместе с супругой первыми прибыли в нормандскую коммуну, чтобы встретить французскую президентскую чету. Почетными гостями церемонии стали 60 американцев, непосредственно участвовавшие в сражении за Нормандию.

"Мы знаем, чем обязаны Америке", - заявил Макрон. В присутствии Трампа он вручил группе ветеранов ордена Почетного легиона. "Свобода и демократия служили компасом в сражениях в этот самый долгий день, - сказал французский лидер. - Мы никогда не должны прекращать нашу поддержку укреплению союза свободных народов".

"Такую поддержку оказали Соединенные Штаты, создав Организацию Объединенных Наций, а затем - НАТО. Так поступили и руководители нашего континента, сформировав Европейский Союз", - отметил Макрон. Он призвал своего американского коллегу "неустанно подтверждать приверженность взаимному сотрудничеству, проникнутому идеалами свободы". "Французский народ готов и дальше содействовать процветанию дружбы между нашими странами, которые так много принесли в историю человечества", - сказал президент Франции.

Вспоминая "Оверлорд"

Британо-американская десантная операция "Оверлорд" началась в Нормандии в ночь на 6 июня 1944 года. В первом эшелоне, пересекшем Ла-Манш, насчитывалось более 150 тыс. человек и около 10 тыс. единиц техники. На северном побережье Франции им противостояла немецкая группа армий "В". По различным оценкам, потери союзников в операции составили до 12 тыс. человек, немецких сил - около 9 тыс..

Президент США заявил, что "ценой пролитой крови и жертв было выиграно не только сражение за Нормандию, но и вся война". "Наш альянс сложился в годы сражений, наши связи неразрывны", - сказал Трамп, обращаясь к Макрону.

Американский лидер подчеркнул, что сражение в Нормандии "позволило спасти свободу". "В последующие десятилетия Америка победила коммунизм, гарантировала гражданские права, совершила революцию в науке, продолжила движение к новым рубежам, - заявил он. - Сегодня она сильна как никогда".

После своих выступлений президенты вместе с супругами прошли к смотровой площадке, чтобы наблюдать за воздушным парадом в честь 75-летия нормандской операции.

Переговоры в Кане

Во второй половине дня Макрон и Трамп начали двустороннюю встречу в мэрии города Кан, административного центра департамента Кальвадос. Затем лидеры продолжат разговор за трапезой, которая пройдет без участия первых леди. К президентам в этой части переговоров присоединятся министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"Это станет единственным дипломатическим рандеву в период празднования годовщины десантной операции, являющейся символом единства союзников", - заметила в своем номере в четверг газета Le Monde. Она указывает, что встреча пройдет на фоне "все более многочисленных трансатлантических разногласий".

Мнения политиков

Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен сказал, что испытывает дискомфорт от присутствия Трампа на торжествах. "Реальность состоит в том, что США сегодня играют против Европы, желая ее ослабления", - сказал он в четверг в эфире телеканала CNews. Он выразил несогласие с отказом Вашингтона соблюдать ядерное соглашение с Ираном, а также с "постоянной напряженностью" в отношениях с Россией и выходом США из Парижского соглашения по климату, заключенного по инициативе Франции.

Депутат французского парламента, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в своем Twitter выразила сожаление в связи с тем, что торжества в Нормандии проходят без участия России. "Сегодня мы чтим память молодых солдат, погибших за нашу свободу 75 лет назад, также, как и память французских участников Сопротивления, - написала она. - Можно только сожалеть, что эти торжества не включают Россию, которая принесла большие жертвы ради победы".