Глава EFE: Путин искренне отвечал на вопросы на встрече с руководителями информагентств

МАДРИД, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи в четверг с руководителями мировых информационных агентств честно и ясно отвечал на все вопросы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону выразил глава информационного агентства EFE Фернандо Гареа, который также принял участие в этой встрече, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Он [Путин] без проблем касался всех тем, которые мы поднимали", - отметил глава EFE. По его словам, президент России вел беседу "непритворно, будучи честным в своих ответах и, прежде всего, ясным". "Он не увиливал [от вопросов] пустыми фразами", - добавил Гареа.

"Я думаю, что он совершенно ясно [изъяснялся] в отношении всего, что говорил", - поделился глава EFE. Гареа также рассказал, что, на его взгляд, атмосфера в ходе встречи была дружеской.

Ежегодная встреча Путина с руководителями ведущих информационных агентств мира, организатором которой выступал ТАСС, проводилась на полях ПМЭФ в шестой раз. В этом году в беседе с главой российского государства приняли участие высокие представители десяти зарубежных агентств из девяти стран - Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию на встрече представлял генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.