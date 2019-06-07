РЭО: переход на оплату мусора по факту без контроля может ухудшить ситуацию с платежами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Перевод населения РФ на оплату мусора по фактически накопленному объему, а не по нормативу, без должного контроля может ухудшить ситуацию с платежами за обращение с коммунальными отходами. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

"Методологическая база [перехода на оплату по факту] более-менее понятна, а вот над технологической мы в настоящий момент думаем. Надо понять, как определять, кто и сколько мусора выбросил и как это отследить по всей цепочке <…> Мы ищем в том числе решения для того, чтобы исключить злоупотребления. Переход на оплату по факту без возможности контроля и перепроверки может привести к ухудшению, а не улучшению ситуации с платежами", - сказал он.

Буцаев напомнил, что стоит задача сделать тариф на вывоз мусора более справедливым для населения, совершенно прозрачным, понятным и исключить злоупотребления при его формировании. Он отказался предположить, когда может быть реализован переход на оплату по факту с учетом необходимости создать техническую базу для этого.

Сейчас вывоза мусора для населения рассчитывается по формуле: тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или кубометра отходов, помноженный на норматив накопления для жителей. В каждом регионе установлены свои тарифы и свои нормативы. Причем зачастую нормативы завышены или занижены.

29 марта 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте" сказал, что действующая "система платы за мусор не до конца справедлива" и необходимо переходить от норматива к оплате по факту. 16 мая замминистра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов сообщил журналистам, что ведомство рассчитывало создать законодательную базу для ухода от норматива к июню 2019 года.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.