Буцаев: РЭО предложил обязать компании отчитываться о неисчерпанных нормативах по отходам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Одной из мер борьбы с нелегальным оборотом мусора юридических лиц может стать обязанность отчитываться о неисчерпанном нормативе по отходам. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Участники мусорного рынка РФ ранее отмечали, что юридические лица зачастую уходят от обязательства заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами и за меньшие деньги пытаются сбыть отходы серым компаниям. В таких случаях мусор может быть вывален на несанкционированной свалке или, например, в лесу. Также эксперты указывали, что предприятия, расположенные вблизи жилых домов, склонны выбрасывать свой мусор в их контейнеры.

"Есть два сценария [борьбы с такими случаями]. Первый: мы сформируем библиотеку нормативов отходов для каждого хозяйствующего субъекта. Если он его не исчерпывает, то должен объяснить, куда у него пропадает мусор. Второе: мы должны предусмотреть ответственность за незаконную передачу отходов несертифицированным компаниям", - сказал Буцаев.