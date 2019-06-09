Москалькова отметила оперативную реакцию властей по делу журналиста Голунова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила оперативную реакцию российских властей по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на официальном сайте омбудсмена.

"С удовлетворением отмечаю, что оперативная реакция российских властей, в том числе комментарий советника президента России Антона Кобякова, в котором он сообщил о намерении обеспечить за ситуацией надлежащий надзор, явно демонстрирует степень чувствительности органов государственной власти к запросам и мнению российского общества", - говорится в заявлении. Москалькова также отметила, что держит дело Голунова на особом контроле и находится на связи с его адвокатом.

"С вниманием восприняла заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, в котором выражена обеспокоенность ситуацией с задержанием правоохранительными органами Москвы журналиста Ивана Голунова", - указала омбудсмен.

"Хочется надеяться, что взвешенное решение Никулинского суда города Москвы об избрании журналисту Ивану Голунову меры пресечения, не связанной с лишением свободы, положит начало действиям, направленным на поиск объективности и справедливости в его деле", - отметила Москалькова, слова которой приводит ее пресс-служба.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват. Никулинский районный суд Москвы постановил освободить журналиста в зале суда и отправить его под домашний арест до 7 августа. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что журналиста могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

В субботу в пресс-службе столичного главка МВД ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы номер 71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов.