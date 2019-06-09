Наблюдатели от России рассказали об обстановке на президентских выборах в Казахстане

"С каждым годом выборы становятся все более прозрачными - и в этом есть прогресс. Все происходит в спокойной, рабочей атмосфере <...> Все очень качественно организовано и, что важно, все в такой доброжелательной атмосфере, не напыщенно, спокойно, деловито, гармонично и в позитивном ключе проходит. Я вижу много наблюдателей международных - я не первый раз наблюдатель на выборах различного уровня, и казахстанские выборы можно назвать образцовыми по организационному порядку", - сказал режиссер.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане проходят в соответствии с законодательными нормами и без нарушений, сообщил ТАСС по телефону зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев, который принимает участие в наблюдении за ходом голосования.

"Все, что связано с правилами, с выполнением норм, которые определены, - они во многом похожи на российские. И я не вижу никаких серьезных моментов, которые можно было отмечать как нарушения. Наблюдатели выполняют свои функции и наблюдателей много от разных партий", - сказал Булаев.

По его словам, Центризбирком Казахстана провел качественную работу по подготовке выборов президента. "Вот мы были в одной из территориальных избирательных комиссий - обращений и жалоб вообще не было на данный час. Я думаю, что выборы завершатся в спокойной и нормальной обстановке. И чтобы те, кто здесь присутствует, а наблюдателей очень много, оценили работу по подготовке и власти, и избирательной системы к проведению этих выборов", - отметил зампредседателя ЦИК РФ.

Булаев подчеркнул, что российская делегация посетила уже три избирательных участка в пригороде Нур-Султана. "По традиции очень много людей, очень много избирателей. Нужно отметить очень четкую работу избирательных комиссий. Очень торжественная обстановка, музыка и хорошее настроение как у избирателей, так и у членов комиссий", - пояснил он.

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме РФ Сергей Неверов, представляющий на выборах в Казахстане наблюдательную миссию Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), также указал, что выборы проходят без существенных нарушений.

"Серьезных нарушений на данный момент нигде не зафиксировано. - сказал он. - Достаточно активно сейчас пошли люди".

По словам Неверова, наблюдатели ПА ОДКБ не фиксируют каких-либо препятствий волеизъявлению. "Вчера мы также посетили штабы кандидатов. Каких-либо замечаний по прошедшей кампании нам не высказали. И сегодня день голосования проходит активно, в соответствии с законодательством Казахстана о выборах", - добавил он.

Среди новшеств голосования Неверов отметил создание условий для голосования людей с ограниченными возможностями.

В Казахстане 9 июня проходят президентские выборы. Впервые в них не принимает участие первый президент страны Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.