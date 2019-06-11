Адвокат: Генпрокуратура запросила данные всех понятых по делам о наркотиках в ЗАО Москвы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ запросила у всех подразделений полиции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы сведения по понятым и закупщикам, участвовавшим в оперативно-разыскных мероприятиях по делам о наркотиках. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, защищающий журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Полиция именно этого округа возбудила дело в отношении журналиста Голунова.

"Генеральная прокуратура запросила у всех своих подразделений по Западному округу Москвы сведения по всем понятым и закупщикам, участвовавшим в ОРМ (оперативно-разыскных мероприятиях) в УВД по ЗАО по делам по статьям 228 и 228.1 УК РФ", - сказал он.

Ранее защитник сообщил ТАСС, что Генпрокуратура РФ истребовала дело Голунова для проверки.