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Дело против журналиста Ивана Голунова

Представитель ПАСЕ призвал освободить журналиста Ивана Голунова

Джордж Фоулкс призвал московскую прокуратуру незамедлительно проанализировать законность действий полиции

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по свободе СМИ и безопасности журналистов Джордж Фоулкс (Великобритания) обратился к российским властям с призывом освободить журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ПАСЕ.

"Я призываю московскую прокуратуру незамедлительно проанализировать законность действий полиции. Я полностью солидарен с Европейской федерацией журналистов и многими известными российскими журналистами, которые убеждены, что Иван Голунов невиновен", - отметил Фоулкс.

"Я призываю российские власти немедленно освободить Ивана Голунова и избегать любых подобных действий, оказывающих катастрофическое влияние на свободу прессы", - заявил представитель ПАСЕ.

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РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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