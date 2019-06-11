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Минздрав призывает сократить первый этап диспансеризации маленьких детей до двух часов

По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой, это возможно благодаря бережливым технологиям

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Необходимые процедуры маленьким детям в рамках первого этапа диспансеризации должны проводится в течение двух часов, сообщила во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на расширенном заседании дискуссионной площадки "Благополучие человека".

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"Что такое бережливое технологии? Это не сберечь деньги и сэкономить на пациенте, бережливые технологии - это чтобы из кабинета в кабинет не гоняли. <...> И чтобы я прошла диспансеризацию не за 12 дней, а, первый этап диспансеризации, буквально за один день, а маленький ребенок - за два часа", - сказала замминистра.

Минздрав РФ 5 июня зарегистрировал законопроект, согласно которому предлагается дополнить новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации сроком проведения всех необходимых процедур, который будет составлять один день.

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.

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