Эксперт: "правильный хайп" СМИ и общественников способствовал прекращению дела Голунова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прекращению уголовного дела в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова способствовал большой общественный резонанс и "правильный хайп" журналистов и общественных организаций. Такое мнение выразил ТАСС во вторник глава Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"Нужно отметить, что дело даже не в этом частном случае [прекращения уголовного дела], а что такой общественный резонанс был поднят вокруг дела Ивана Голунова. Что вот этот правильный хайп журналистами и профессиональным сообществом в целом был поднят", - сказал Мартынов.

Он также отметил активную работу общественных институтов по делу Голунова.

"Я имею в виду и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, который подключился к этому делу, и Союз журналистов России, и Общественную палату Москвы. Это тот самый случай, когда общественное мнение прямо влияет на нашу жизнь. Частный случай отдельного человека, в данном случае журналиста, вполне может привести к тому, что либо в законы, либо в какие-то процессуальные кодексы будут внесены определенные изменения, которые не позволят подобным образом действовать правоохранителям", - подчеркнул политолог.

Он также считает достойным решение главы МВД прекратить уголовное дело в отношении журналиста "Медузы". "Он [Владимир Колокольцев] не стал опускаться до выгораживания вот этих не вполне компетентных и адекватных сотрудников полиции московских, которые позволили себе подобные действия. Очевидно, что в отношении них будут предприняты серьезные меры дисциплинарного характера", - добавил Мартынов.