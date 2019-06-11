Главред "Медузы" назвал правильным отказ от несанкционированной акции в поддержку Голунова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Главный редактор издания "Медуза" Иван Колпаков считает, что от несанкционированного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, проведение которого было запланировано 12 июня, нужно отказаться. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

"Мы сейчас выпустили заявление вместе с Галиной Тимченко, Сергеем Бадамшиным, который защищал Ивана, и Дмитрием Муратовым. Нам кажется, что переговоры организаторов этой акции с мэрией зашли в тупик, и нам кажется, что сейчас нужно выдохнуть и в ближайшее время провести согласованную акцию в центре Москвы. Потому что, конечно, хочется отпраздновать выход Вани, хочется отпраздновать вместе с ним, и хочется, чтобы мы вместе с ним отправились на согласованную акцию", - сказал он.

Колпаков добавил, что считает освобождение журналиста из-под домашнего ареста результатом беспрецедентной гражданской кампании. "Трудно сейчас формулировать и складывать слова в предложения, потому что мы просто переполнены эмоциями по поводу выхода и освобождения Вани. Это большое дело и это результат широчайшей журналистской и гражданской кампании солидарности, которая вышла на международный уровень. Я уверен, что если бы не она, этого результата не было - возможно, не было бы вообще, но уж точно не было бы с такой скоростью", - заявил Колпаков.

Реакция "Медузы" на освобождение Голунова

Редакция "Медузы" назвала освобождение Голунова результатом беспрецедентной общественной солидарности, отметив, что необходимо продолжать работу для выявления виновных в происшествии. Совместное заявление журналистов опубликовано на сайте издания во вторник.

"Это результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности. Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека", - говорится в заявлении, под которым подписались гендиректор "Медузы" Галина Тимченко, главный редактор издания Иван Колпаков, а также председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, основатель ресурса The Bell Елизавета Осетинская и адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

При этом в заявлении отмечается, что предстоит проделать еще много работы для того, "чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем". "Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу - уже вместе с Иваном", - говорится в публикации.

Также авторы заявления предлагают не проводить намеченную на 12 июня акцию в поддержку журналиста, но добиться в ближайшие дни согласования на проведение мероприятия в центре Москвы.

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