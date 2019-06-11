Сванидзе: дело Голунова могло развиваться иначе, если бы не общественный резонанс

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ситуация с уголовным преследованием журналиста "Медузы" Ивана Голунова могла бы развиваться иначе, если бы не большой общественный резонанс. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Широчайший общественный резонанс, несомненно, повлиял на это решение [прекратить преследование Голунова]. Если бы такое общественное внимание не было привлечено к этому делу, то все могло бы сложиться по-другому", - сказал он.

По мнению Сванидзе, глава МВД Владимир Колокольцев "сделал совершенно нормальную, единственно возможную и достойную профессионала вещь, признав, что доказательств для обвинения Голунова нет, признав, что есть основания для заведения дела фактически в отношении людей, ответственных за провокацию".

"Вообще, я думаю, это [прекращение дела] будет иметь широкий довольно позитивный эффект и долгоиграющий", - резюмировал журналист, уточнив, что недобросовестные сотрудники правоохранительных органов будут какое-то время избегать незаконных действий.

В комментарии, опубликованном на сайте СПЧ, Сванидзе также заявил, что намеченные на 12 июня несогласованные акции в защиту Голунова утратили смысл.