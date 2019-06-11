Комитет защиты журналистов поддержал снятие обвинений с Голунова

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) поддержал решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова, однако исходит из того, что ему изначально не следовало предъявлять каких-либо обвинений. Об этом говорится в предоставленном во вторник по запросу ТАСС заявлении официального представителя базирующейся в Нью-Йорке организации.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

Как отметила координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Гульноза Саид, в КЗЖ "с облегчением" восприняли информацию о снятии обвинений с журналиста "Медузы" Голунова. "Изначально не следовало задерживать его или предъявлять ему каких-либо обвинений", - подчеркнула она.

Саид также отметила, что причину снятия обвинений следовало сформулировать иначе, нежели отсутствие доказательств участия в совершении преступления. "Обвинения следовало снять в связи с тем, что Голунов не совершил никакого преступления", - подчеркнула она.