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Прекращение дела против Ивана Голунова

Комитет защиты журналистов поддержал снятие обвинений с Голунова

В организации также считают, что причину снятия обвинений следовало сформулировать иначе, нежели отсутствие доказательств участия журналиста в совершении преступления

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) поддержал решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова, однако исходит из того, что ему изначально не следовало предъявлять каких-либо обвинений. Об этом говорится в предоставленном во вторник по запросу ТАСС заявлении официального представителя базирующейся в Нью-Йорке организации.

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Как отметила координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Гульноза Саид, в КЗЖ "с облегчением" восприняли информацию о снятии обвинений с журналиста "Медузы" Голунова. "Изначально не следовало задерживать его или предъявлять ему каких-либо обвинений", - подчеркнула она.

Саид также отметила, что причину снятия обвинений следовало сформулировать иначе, нежели отсутствие доказательств участия в совершении преступления. "Обвинения следовало снять в связи с тем, что Голунов не совершил никакого преступления", - подчеркнула она.

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