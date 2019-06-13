На атакованном в Оманском заливе судне было 12 россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. 12 моряков из России находилось на борту одного из танкеров, атакованных в Оманском заливе, все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российского профсоюза моряков.

"12 человек [россиян], все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал. Они из южных регионов - Новороссийск, Краснодар, Туапсе", - сказала представитель профсоюза, не уточнив, на борту какого из судов находились моряки.

Собеседница агентства добавила, что все моряки находятся под защитой коллективного договора, и Российский профессиональный союз моряков следит за их судьбой. "Коллективный договор - это договор, где оговорены социальные гарантии, например, если их нужно репатриировать на Родину, купить им билеты, разместить в гостинице. Они не работают сейчас на судне, а находятся в гостинице, но все равно получат свою зарплату, и все расходы и компенсации, все эти [расходы] несет судовладелец", - отметила она.

Ранее иранский телеканал PressTV сообщил о нападениях на два нефтеналивных судна в заливе. В районе местонахождения судов были слышны взрывы. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей. Арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке. Иранские экстренные службы спасли с горящих судов 44 моряка. Одно судно принадлежит японской транспортной компании Kunihana Sangyo, второе - норвежской компании Frontline.