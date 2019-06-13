Песков заявил, что дело Голунова еще предстоит проанализировать

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Кремль не имеет на данный момент окончательных суждений, нужна ли реформа в органах внутренних дел, и призывает избегать обобщений в оценках на основании одного дела журналистам Ивана Голунова.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, "обобщать ситуацию, основывая на одном деле, было бы, наверное, неверно".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что дело Голунова "предстоит проанализировать, а главное - предстоит дождаться результатов следствия, которое будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом". "Резонансность этого дела способствовала тому, что именно на этот случай обратили внимание все", - указал Песков.