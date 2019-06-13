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Прекращение дела против Ивана Голунова

Песков заявил, что дело Голунова еще предстоит проанализировать

Как отметил пресс-секретарь президента, каких-либо окончательных суждений касательно "необходимости, целесообразности или нецелесообразности" проведения каких-то реформ в органах внутренних дел нет

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Кремль не имеет на данный момент окончательных суждений, нужна ли реформа в органах внутренних дел, и призывает избегать обобщений в оценках на основании одного дела журналистам Ивана Голунова.

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"Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, "обобщать ситуацию, основывая на одном деле, было бы, наверное, неверно".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что дело Голунова "предстоит проанализировать, а главное - предстоит дождаться результатов следствия, которое будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом". "Резонансность этого дела способствовала тому, что именно на этот случай обратили внимание все", - указал Песков.

 

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПрекращение дела против Ивана Голунова
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